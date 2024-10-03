هنا الزاهد تتفرّغ للسينما.. فما مصير مسلسلها في رمضان 2025؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنانة هنا الزاهد استغلّت قرار الشركة المنتجة لمسلسلها “نسخة واحدة لا تكفي” بتأجيله الى ما بعد رمضان للتفرّغ لأعمالها السينمائية المقبلة والتي بدأت حالياً التحضير لها.

وتشارك هنا في فيلمين سوف تبدأ تصويرهما معاً، هما: “الشاطر” الذي تشارك فيه الفنان أمير كرارة للمرة الأولى، و”إن غاب القط” الذي تشارك فيه مع الفنان آسر ياسين.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “نسخة واحدة لا تكفي”، بطولة هنا الزاهد، والذي كان من المفترض أن يُعرض في موسم رمضان المقبل، قد قررت تأجيله لما بعد رمضان، وذلك بسبب عدم التعاقد حتى الآن مع فريق العمل الذي سيشارك في المسلسل بسبب انشغال أغلب النجوم في أعمال أخرى، ما أدى إلى تقديم عدد كبير من النجوم الاعتذارات عن عدم المشاركة في العمل.

الجدير بالذكر أن هنا الزاهد تنتظر عرض مسلسل “إقامة جبرية”، وهو تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، ويشاركها في بطولته كلٌ من: محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد حاتم.