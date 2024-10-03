بعد دخوله في غيبوبة.. نجل علي جابر يكشف تفاصيل حالته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تداول الكثير من الأخبار المغلوطة حول حالته الصحية، خرج معين جابر، نجل الإعلامي اللبناني علي جابر عن صمته وكشف تفاصيل حالة والده الصحية، قائلاً: “الوالد ماشي حاله، وأنا وشقيقي مالك ووالدتي كنا ممسكين بيده طوال الوقت خلال تواجده في المستشفى”.

وأكد معين جابر في لقاء مع برنامج “Et بالعربي” أن والده بات بخير، بالقول: “كنا نصلّي طوال الوقت لتتحسّن صحته والحمد لله أنه شفيّ”.

وعن الأزمة الصحية الطارئة التي تعرّض لها والده، قال معين جابر: “كان والدي يعاني من نزيف داخلي ودخل في غيبوبة لمدة 6 أيام، وبعدها كان بحاجة الى عناية خاصة، وكنا صبورين والمعنويات عالية بمساندة المقرّبين منا في هذه الظروف الصعبة”.

وشغل علي جابر منصب مدير قنوات MBC، كما تولى في العام 2008 منصب عميد في كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركية في دبي، وهو أحد أبرز الحكّام في برنامج Arabs Got Talent، وأضفى وجوده مع النجمة نجوى كرم رونقاً خاصاً على البرنامج، وقد تم استبداله في الموسم التحضيري الجديد بالإعلامي باسم يوسف بسبب حالته الصحية.