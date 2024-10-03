شكرا لقرائتكم خبر عن معين شريف يتصدر الترند بعد تدمير منزله فى هجمات إسرائيلية جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر المطرب اللبنانى معين شريف ترند مواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث، إثر تعاطف الجمهور معه، بعد تداول فيديو له من أمام منزله المدمر جنوب لبنان إثر هجمات العدو الإسرائيلى.

وخلال الفيديو قال معين شريف: "زى ما أنتوا شايفين، نحن أول من جاء بعد القصف، ليس لدينا معامل هنا ولا أسلحة، وليس لدينا شىء يبحث عنه العدو المجرم الإرهابى، نحن عندنا بس منازل يسكن فيها أولادنا للتعلم فى الشتاء، الحمد لله على كل حال، المهم أن أولادنا خرجوا بخير، حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسابكم مع رجال الله فى الميدان وليس معنا".

وأعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، أنها سترسل طائرتين تابعتين للقوات الجوية إلى بيروت لإجلاء ما لا يقل عن 350 إسبانيا ، بالإضافة إلى مواطنين من جنسيات آخرى، يرغبون في مغادرة لبنان بعد تصاعد النزاع مع إسرائيل والذين يواجهون صعوبات في مغادرة البلاد عبر الحدود.

وأعلنت وزيرة الدفاع مارجريتا روبلز أن عملية الإجلاء ستكون جاهزة لنقل ما بين 350 و380 مواطنا إسبانيا فى لبنان، من بين أكثر من 1000 مسجل كمقيمين في البلاد، والذين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى إسبانيا، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.