خاص - هكذا وصف محمد ممدوح أمينة خليل .. ويعتبر هذا الممثل سبب نجاح فيلم " إكس مراتي "

ميرنا وليد - بيروت - ممثل مختلف لديه قدرة على اختيار أدواره بعناية، ودائماً يبحث عن الشخصيات التي تبرز موهبته وتضيف إلى مشواره الفني، فخلال السنوات الماضية شاهدناه في أعمال مختلفة ما بين الدراما والسينما، حتى أصبح بطلاً أساسياً في الكثير من الأعمال ذات الإنتاج الضخم. وكان لموقع الفن هذا الحوار مع الممثل محمد ممدوح، والذي كشف لنا من خلاله تفاصيل مشاركته في فيلم "روكي الغلابة" مع الممثلة دنيا سمير غانم، والأسباب التي دفعته للمشاركة في فيلم "إكس مراتي"، إضافة إلى دور زوجته في حياته.

ما الذي دفعك للمشاركة في فيلم "إكس مراتي"؟

تحمست للمشاركة في الفيلم بسبب اختلاف قصته، وبصمة هشام ماجد في الورق جعلته جذاباً لأي فنان يقرأه، بالإضافة إلى أنني كنت أود العمل مع المخرج معتز التوني، فكل تلك العناصر كانت أسباب قوية لإقناعي بتقديم الفيلم.

هل كواليس العمل مع الممثل هشام ماجد كانت ممتعة أم أنه حدثت خلافات؟

بالطبع لم تحدث أية خلافات بيننا، بل كانت الكواليس مميزة للغاية، وأصبح هشام من أقرب أصدقائي خاصة بعد فيلم "إكس مراتي"، لأنه شخص متعاون ومحب لكل من حوله ويسعى دائماً إلى خروج الأعمال التي يشارك فيها بأحسن شكل.

"إكس مراتي" جمعك بصديقتك الممثلة أمينة خليل .. فما السر وراء تكرار تعاونكما سويًا في أكثر من عمل؟

أمينة خليل ليست مجرد زميلة مهنة بل إنني أعتبرها شقيقتي التي لم تلدها أمي، وبيننا كيمياء مميزة تجعل الجمهور يحب مشاهدتنا سويًا، ودائماً أشعر بالإطمئنان عندما نكون في عمل سويًا.

إيرادات "إكس مراتي" تخطت الـ 80 مليون جنيه ..فهل توقعت تحقيقه هذا النجاح؟

في الفيلم عناصر جذب ونجاح كثيرة والجمهور دائماً يحب مشاهدة الأعمال الكوميدية، وتوقعت أن يحقق نجاحاً في شباك التذاكر، وأتمنى أن نكون دائماً عند حسن ظن الجمهور.

على عكس "إكس مراتي" حقق فيلم "أهل الكهف" إيرادات ضعيفة.. فما السبب من وجهة نظرك؟

لا أعلم السبب الحقيقي وراء ذلك ولكن وصلتني الكثير من التعليقات الإيجابية عن العمل، وأنا سعيد للغاية بهذه التجربة لأن الفيلم مختلف عن السائد.

شاهدناك مؤخرًا في أكثر من لون مثل الكوميدي والأكشن والدراما .. فما أكثر لون تحب تقديمه؟

أنا لا تشغلني طبيعة العمل سواء كان كوميدياً أو أكشن أو غيره، ولكن دائماً يجذبني للعمل السيناريو ومدى اختلافه، كما أنني أحرص على احترام عقل الجمهور وتقديم أعمال مختلفة له.

كيف تلقيت لقب "غول تمثيل" الذي حصلت عليه مؤخراً؟

أشعر بالسعادة بالألقاب التي تأتي من الجمهور، لأن من وجهة نظري لا يصح أن يطلق الفنان لقباً على نفسه، وأكثر ما اهتممت به في مشواري الفني هو البحث عن الأعمال المختلفة والأدوار المميزة التي تضيف لي ولم أحرص على البطولة المطلقة فقط.

أعلنت مؤخراً عن تقديم جزءٍ ثانٍ من فيلم "بنك الحظ" .. فمتى سيبصر النور؟

بالفعل سوف نقدم الجزء الثاني من الفيلم قريباً، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لبدء التصوير، خاصة أن العمل يحتاج إلى تحضيرات كثيرة لكي يحقق نجاحاً كبيراً ويكون على مستوى الجزء الأول.

هل ما زلت تنزعج من التنمر أو التعليق على صوتك ومخارج حروفك؟

بالعكس إطلاقاً، لأن هذا الأمر ليس بيدي ولكن من عند الله، ولكني أعمل دائماً على علاج تلك المشكلة، والحمدلله تحسنت كثيراً في الفترة الأخيرة.

حدثنا عن مشاركتك في فيلم "روكي الغلابة" والتعاون مع الممثلة دنيا سمير غانم؟

أظهر خلال الأحداث بشخصية طبيب بينما تظهر دنيا سمير غانم بشخصية الحارس الشخصي لي، وخلال الأحداث نمر بالعديد من المواقف الكوميدية، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في الفترة المقبلة، واستمتعت للغاية بالتعاون مع دنيا لأنها فنانة شاملة من وجهة نظري.

وماذا عن الجزء الثاني من فيلم "شقو"؟

بالفعل فكرنا في تقديم جزءٍ ثانٍ من "شقو" وسوف نصوره في دولة المغرب، ولكن علينا أن نستقر على سيناريو مختلف ومميز يجذب جمهور الجزء الأول.

وكيف استقبلت نجاح "ولاد رزق 3" بعد تخطيه الربع مليار جنيه في شباك التذاكر؟

"ولاد رزق 3" تجربة مميزة ومختلفة في مسيرتي الفنية ويجمعني بعدد كبير من أصدقائي، ونجاحه كان متوقعاً لأن الجزء الثالث مليء بعناصر الإبهار بالإضافة للحبكة الموجودة في السيناريو.

وماذا عن مشاركتك في عمل درامي في شهر رمضان من عام 2025؟

حتى الآن لم أحسم قراري بالمشاركة من عدمها في شهر رمضان المقبل.

من أكثر شخص داعم لك في حياتك؟

زوجتي لأنها دائماً تدعمني في مشواري الفني وتساعدني على التركيز في أعمالي، وتهتم بابنتنا لأنني دائماً منشغل في التصوير، ولولاها لما وصلت لما أنا فيه حالياً.