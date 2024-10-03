شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى: اجتهدت في دور شعبان الجرابعة وسعيد بإعجاب الجمهور للشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان إيهاب فهمى عن سعادته البالغة بنجاحه الكبير في تقديم دور "شعبان الجرابعة" بمسلسل "برغم القانون " الذي من يعرض حاليا على شاشة قناة on، قائلا في تصريح لـ ”الخليج 365” إن الله لايضيع أجر من أحسن عملا.

ولفت إلى أنه اجتهد جدا في تقديم هذه الشخصية، مضيفا أن الإشادة بهذا الدور من النقاد والجمهور لم يأتي من فراغ وإنما جاء نتيجة جهد وتعب على تقديم الشخصية والاضافة اليها في كل شيء حتى تصل الى المشاهد بكل ملامحها الشكلية وشخصيته الثعبانية من حيث الشارب الكثيف أو النظارة صاحبة الفريم العريض.

وأكد "فهمي" أن ما أسعده أكثر تشبيه البعض شخصيته في الدور بأداء النجم الكبير عادل أدهم مشيرا إلى أنه يفتخر بهذا التشبيه العظيم رغم أن أدهم فنان كبير وقامة عظيمة يتمنى أن يصل إلى نصفه فقط.

إيهاب فهمى

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.