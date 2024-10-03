شكرا لقرائتكم خبر عن Surviving James Dean فيلم سيرة ذاتية جديد عن جيمس دين قيد التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى حاليًا العمل على فيلم Surviving James Dean الذى يتناول الحياة الخاصة للأيقونة السينمائية جيمس دين، بما فى ذلك علاقته "المثلية" المزعومة مع زميله فى الكلية، ولم يتم الكشف عن أى من النجوم العالميين الذين سيشاركون فى العمل إلى الآن.

وسيستند فيلم Surviving James Dean إلى مذكرات ويليام باست التى تحمل نفس الاسم والتى صدرت عام 2006، وسيخرجه جاى جايدو (Madonna and the Breakfast Club)، الذى كتب سيناريو الفيلم.

يتناول كتاب باست تفاصيل علاقته بـ دين، الذى التقى به أثناء دراسته للدراما فى لوس أنجلوس فى أوائل الخمسينيات، أصبح الاثنان صديقين وزميلين فى السكن، وفى النهاية بدأت علاقة رومانسية بينهما، حيث ادعى باست أنهما اتفقا على إبقاء طبيعة علاقتهما خاصة لتجنب الإضرار بمهنة دين.

توفى دين فى حادث سيارة فى 30 سبتمبر 1955 عن عمر ناهز 24 عامًا، لم يكن لديه سوى ثلاثة أدوار سينمائية، اثنان منهما - Rebel Without A Cause وGiant تم طرحهما بعد وفاته.