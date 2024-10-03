شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد تكشف عن حملها الثاني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هاجر أحمد عن حملها، بصور جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، حيث ظهر عليها ملامح حملها وهي تسير برفقة زوجها زوجها أحمد الحداد وطفلهما، وسرعان ما استقبلت الكثير من التعليقات التي قامت بتهنئتها على الحمل.



الفنانة هاجر أحمد مع زوجها



هاجر أحمد تكشف عن حملها

وعرض مؤخراً لـ هاجر أحمد فى السينمات فيلم أهل الكهف الذى انطلق فى موسم عيد الأضحى 2024، وتحدثت هاجر عن مشاركتها فى الفيلم خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 وقالت: "سعيدة لأننا أصبحنا نقدم هذه النوعية من الأفلام وهذه تجربة أتشرف بها وأتمنى أن يكون هناك العديد من هذه النوعية من الأفلام خلال الفترة القادمة".

وتابعت هاجر أحمد: "أقدم في الفيلم دور روز وهي قديسة آمنت مع الفرسان ولها عدة أحداث مهمة في الفيلم أتمنى أن تنال إعجابكم، ورواية أهل الكهف هي رواية قريبة منا ونحبها ونعتبرها إلهام لنا".

وعن مشاهد الفيلم قالت هاجر أحمد: "كل المشاهد صعبة، وكي يخرج الفيلم بهذا الشكل كان أمرا صعبا، وقمنا بالتصوير في مواقع مختلفة، ولوكيشن الكهف كان صعب حيث كان أسفل الأرض بثلاث كيلو مترات".

فيلم أهل الكهف يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.