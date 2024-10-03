شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان ظفار: نؤمن بأهمية الفن المسرحى كجسر للتواصل الحضارى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار، خلال حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان ظفار الدولي للمسرح: "إذا أردت أن تعرف ثقافة أي شعب فانظر إلى مسرحه، ومن هنا ينطلق هذا الحدث الثقافي الرائد يأتي تجسيداً للرؤية السامية لمحافظ ظفار مروان بن تركي آل سعيد".

وأكد قائلاً: "إننا في بلدية ظفار نؤمن بأهمية الفن المسرحي كجسر للتواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب، ولذلك حرصنا على توفير كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح هذا المهرجان. ونحن على ثقة بأن هذا الحدث سيسهم في تعزيز المشهد الثقافي والفني في محافظة ظفار و إبراز الهوية العُمانية الأصيلة وتراثنا الحضاري العريق".

‎وحرص على الحضور عدد كبير من النجوم المصرين والعرب والعالمين، ومن ضمن الحضور، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، النجمة روچينا، النجمة إلهام شاهين، الفنان الدكتور أيمن الشيوي، الفنان سامح الصريطي، الفنانة العمانية فخرية خميس، الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، الفنان الكويتي داوود السيد، الفنان الكويتي محمد المنصور، الكاتب إسماعيل عبد الله رئيس الهيئة العربية للمسرح، وغيرهم.

الجدير بالذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2024م يسعى إلى المساهمة في إثراء الساحة الفنية المسرحية وإبراز ظفار كوجهة ثقافية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تقديم العروض المسرحية المتنوعة. فضلاً عن دعم المواهب الشابة عبر الفعاليات المصاحبة والتي تعني بتنمية وصقل المواهب المسرحية.



مهرجان ظفار الدولي للمسرح