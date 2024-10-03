شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المصرى "بحر الماس" بمهرجان الإسكندرية السينمائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض، اليوم الخميس، الفيلم المصرى "بحر الماس" ضمن مسابقة نور الشريف للفيلم العربى الطويل بـ مهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته الأربعين برئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والمهداة إلى اسم الفنانة الاستعراضية الكبيرة نيللى.

والفيلم يعرض بسينما أمير الساعة 1 ظهرا، كما يتم عرض الفيلم يوم الجمعة بسينما مترو، وتدور أحداثه فى إطار من الكوميديا والأكشن حول تشكيل إجرامى عالمى من جنسيات مختلفة يكلفه "حاتم الطاهر" بالذهاب إلى مدينة شرم الشيخ واستخراج صندوق به مجموعة من الماس تقدر بـ100 مليون دولار غرقت فى البحر أثناء تهريبه.

فيلم "بحر الماس" من بطولة عاطف عبد اللطيف وعبد الرحيم حسن وندى بهجت وشيري مجدي وشعيفان محمد، شيماء الفضل، سماح زيدان، طلال الشمري، والفيلم قصة عاطف عبد اللطيف، معالجة وسيناريو وحوار «جوزيف فوزي، نورشان عمر» وتصوير مايكل جورجي ومن إخراج سيف يوسف.