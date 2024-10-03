شكرا لقرائتكم خبر عن خالد شباط يرفض رنا رئيس فى إنترفيو ولم يستقبلها فى تطبيق matchmaker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل رامى "خالد شباط" خلال أحداث الحلقة السابعة، من مسلسل إنترفيو، أحدث الأعمال الأصلية لمنصة watch it، فى خناقة كبيرة مع نادين "رنا رئيس" بسبب أنه كان يوهمها بإعجابه بها ويحب خطيبته.

كما طردها من الانترفيو ولم تنجح فيه وهنأ ديانا هشام ونور بدر فى الشركة وخرجت نادين تبكى لتقابل خطيبة رامى وتطلب منها حضور الخطوبة.

وخلال الحلقة تكتشف نادين "رنا رئيس" غرفة التجسس وتبلغ مالك "ميدو عادل " بعد طرده من الشركة بغرفة التجسس وتقابل مالك وتحكى له ماذا وجدت فى الغرفة وعليها أن تبلغ رامى فى أسرع وقت حتى يعرف من الذى فعل ذلك.

وتحاول نادين أن تبلغ رامى بماذا وجدت فى غرفة التجسس ولكنه يتهرب منها ولا يكلمها، ويظل مع خطيبته دائما.

مسلسل إنترفيو مكون من 8 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.