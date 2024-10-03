شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير الموسم الثامن والأخير من Outlander والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على سلسلة Outlander، انتهاء تصوير الموسم الثامن والأخير من العمل، من خلال الحساب الرسمي لـ المسلسل على موقع الصور إنستجرام، حيث نشر صورة لـ بطلى العمل، وعلق عليها:" اليوم هو اليوم الأخير من تصوير الموسم الأخير من مسلسل Outlander، لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى الامتنان لكل فرد من طاقم العمل المجتهدين الذين جلبوا هذه السلسلة الرائعة إلى الحياة وكل معجب يدعمها بشغف وإبداع وتفان".

وأضاف قائلا: "Outlander هو أكثر من مجرد مسلسل، إنه عائلة، وبينما انتهى التصوير، فهناك الكثير من الأشياء الأخرى في هذه الرحلة التي بدأت".



Outlander

مسلسل Outlander الذى يعرض على منصة Starz يدور فى حقبتين زمنيتين مختلفتين (1945 - 1743)، وهو يدور حول كلير راندال الممرضة الإنجليزية التى تذهب مع زوجها فرانك راندال فى إجازة لإسكتلندا، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فى عام 1945، وفوق تل قديم تعلوه دائرة أحجار تدور حولها الكثير من الأساطير، تسمع كلير أغنية الأحجار وتلمسها، فتفقد الوعى، لتستيقظ وقد وجدت نفسها رجعت بالزمن لعام 1743.

وهناك تقابل مجموعة من الاسكتلنديين الذين يشكون بها فيأخذونها معهم إلى قلعة ليوخ مقر عشيرة ماكينزى، وتربطها صداقة مع الخارج عن القانون جيمى فريزر، الذى هو مثلها يوجد حيث لا ينتمى، فهو ينتمى لعشيرة فرايزر، ولكن المكافأة التى وضعها الإنجليز على رأسه تمنعه من العودة لموطنه ودوره كسيد قلعة لاليبروخ Lallybroch الشاب، تحاول كلير التكيف مع حياتها الجديدة فى القلعة مع محاولاتها المستمرة للتخطيط للهروب. وينتهى بها الأمر بالزواج من جيمى فرايزر إنقاذا لحياتها من عدوهما المشترك السايكوباثى بلاك جاك راندال.

Outlander، قصة ملحمية من المغامرة والتاريخ السفر عبر الزمن التاريخ والحرب والطب والجنس والعنف والروحانية الشرف والخيانة والانتقام والأمل واليأس، والعلاقات، وبناء وتدمير الأسر والمجتمعات، الغموض الأخلاقي، والسيوف، والساحرات والأعشاب والخيول والمقامرة وحياة المرتفعات ورحلات من الجرأة، رحلات لكل من الجسد والروح، وكذلك الاختيار.