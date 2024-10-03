شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة 9.. الـ ai يقدم نصائح جيدة لإسعاد يونس في أزمة ابنتها العائلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، الذى يعرض على قناة dmc، من إخراج شيرين عادل، أحداثاً مختلفة، حيث اكتشفت ندى موسى خيانة زوجها عابد عنانى عندما فحصت هاتفه لتجد بعض الرسائل من صديقاته تدل على الخيانة، لتذهب لوالدتها تيتا زوزو، ولكنها تنصحها أن لا تطلب الطلاق منه، وعندما التقت تيتا زوزو بـ الـ ai الذى يجسده الفنان إسلام إبراهيم، حيث قدم لها عدة نصائح في أزمة ابنتها ندى موسى، وأكد لها أنهما يجب أن يبتعدا عن بعضهما حتى يشعر كل منهما أم هناك خلل في شخصية كل منهما، لتتفاعل تيتا زوزو مع النصيحة، وتنتهى الحلقة في إثارة وتشويق.



اسعاد واسلام

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.