شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تونسى مرشح للأوسكار يشارك فى مهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم التونسى "الما بين" المرشح للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولى، هذا العام فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى، حيث من المقرر عرضه للجمهور والنقاد يوم 4 أكتوبر بسينما أمير بالإسكندرية.

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن مشاركة 21 عملاً فنياً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ40 للمهرجان، التي ستقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل

جدير بالذكر أن فيلم "الما بين" روائي طويل مدته 95 دقيقة وحصل على دعم من وزارة الشئون الثقافية التونسية، ومن المنظمة الدولية للفرنكفونية، وهو من إنتاج شركة ليث للإنتاج و"ميستيك للأفلام".

وجرى ترشيح الفيلم ليمثل السينما التونسية فى المنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولى فى الدورة الـ97 من المسابقة، وهي الجائزة المخصصة للأفلام غير الناطقة بالإنجليزية، وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة في ديسمبر المقبل، فيما يقام توزيع الجوائز في مارس 2025.