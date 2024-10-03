شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تحضير مسلسل غادة عبد الرازق لموسم رمضان 2025.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل النجمة غادة عبد الرزاق الجديد، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، عن صورة من كواليس التحضيرات للمسلسل الذي يقوم بتأليفه الكاتب محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان، حيث نشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة الصورة عبر حساباتها وكتبت: "من كواليس تحضير مسلسل رمضان 2025، بطولة النجمة غاده عبدالرازق، تأليف الكاتب محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان".



كواليس مسلسل غادة عبد الرزاق

يذكر أن غادة عبد الرازق عُرض لها مؤخرًا في السينمات فيلم "تانى تانى" والتى شارك في بطولته أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل ودارت أحداثه في إطار لايت كوميدى.

وقدمت غادة عبد الرازق في رمضان، مسلسل صيد العقارب، وشارك في بطولته رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، ميار الغيطي، محمد علي رزق، مجدي بدر، سامية عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، رحاب عرفة، ريم المصري والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.