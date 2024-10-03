شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: كل الفنانات بتحب تتصور بجنب معين ما عدا نيللى اللى يهمها الإتقان والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت، منذ قليل، ندوة تكريم الفنانة الكبيرة نيللى، ضمن فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتى يديرها الناقد أحمد سعد الدين، بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

وقال مدير التصوير سمير فرج، خلال الندوة،: "عملت أنا ونيللى فيلم الغول مع عادل إمام وكانت أول بطولة له".

وتابع: فنانات كتير بتحب تتصور بجنب معين أو بشكل معين ما عدا نيللى لأن كل اللى يهمها تقدم دورها بإتقان، وكانت بارعة فى أدوارها، وهى ملاك بس تحاول تعدل على شغلها تبقى واحدة تانية، ومهما قلت على نيللى هى من أجمل الناس اللى مثلت وعملت فوازير لفترة طويلة".

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.