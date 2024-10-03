"هنحتفل ونولعها".. روبي تروج لحفلها في الجامعة الصينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

روجت المطربة روبي لحفله الغنائي المقبل، المقرر إقامته في الجامعة الصينية.

ونشرت روبي بوستر الحفل الغنائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "هستناكم يوم الجمعة ١١أكتوبر في فاميلي بارك حفلة الجامعة الصينية.. نحتفل مع بعض ونولعها".

وكانت روبي، نشرت مؤخرا أغنية "السنبلاوين" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع عمرو الخضري.

وقدمت روبي الأغنية بفيلم "عصابة الماكس" الذي طرح خلال الفترة الماضية بالسينمات.

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