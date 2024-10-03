بعد غياب 3 سنوات: نداء شرارة تعلق على مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية 

نداء شرارة تشارك في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 23

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المكرمون في حفل الافتتاح

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - تشارك الفنانة الأردنيةفي مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 32، حيث تحيي حفلين يومي 13 و16 أكتوبر الجاري، تحت إدارة المايسترو إيهاب عبد الحميد، وتأتي عودة "شرارة " لـبعد فترة غياب طويلة دامت قرابة ثلاث سنوات.وتقام فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان ومؤتمريوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر حتى 24 من الشهر نفسه 2024 بمسارح دار الأوبرا بالقاهرة.أعربت نداء شرارة من خلال بيان صحفي لها، عن فرحتها الكبيرة بعودتها لـ مهرجان الموسيقى العربية بعد غياب ثلاث سنوات، قائلة: أشعر بأنني ابنة مهرجان الموسيقى العربية حيث إن له مكانة كبيرة في قلبي، ولكنني أشعر بذلك بشدة، سعيدة هذا العام لأني سأشارك في حفلين في الإسكندرية يوم 13 أكتوبر ودمنهور يوم 16 أكتوبر تحت إدارة المايسترو إيهاب عبد الحميد".

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية 2024 تكريم 16 رمزاً من رموز الموسيقى الذين ساهموا في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، هم المؤلف الموسيقي اللبناني زياد رحباني، العماني خالد بن حمد البوسعيدي، الموسيقار السعودي ممدوح سيف، ومن مصر يتم تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي، الكينج محمد منير، د.إيناس عبد الدائم، المطرب محمد محسن، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبدالله حلمي، فنان الخط العربي محمد حسن، فنان الخط العربي د.خليفة الشيمي، د.إنعام لبيب، د.محمد شبانة، الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، ومن تونس الفنان لطفي بوشناق، والمطرب المغربي فؤاد زبادي.

أحدث أغاني نداء شرارة

طرحت مؤخراً النجمة الأردنية، أغنية جديدة بعنوان "ست العرايس"، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي أغنية ذات طابع تراثي أردني، وتقول كلماتها: "وتدللي يا حلوة وتدللي وتمايلي يا حلوة وتمايلي ... اويها طلت ست العرايس .. بنت الغوالي اويها وجهها مثل القمر يضوي الليالي".

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