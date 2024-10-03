داليا مبارك تزيح الستار عن بوستر ألبومها الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - "بصمة" هو اسم أحدث ألبومات النجمة السعودية داليا مبارك، الذي بدأ العد التنازلي لطرحه عبر المنصات الموسيقية المختلفة، وبالتزامن مع قرب طرحه بدأت داليا مبارك الترويج لألبومها الجديد.
وبحسب ما أظهره بوستر الألبوم فإنه يضم 6 أغانٍ تعاونت من خلالها "داليا" مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وجاءت أسماء أغاني الألبوم كالتالي: "أنت كوني، لو أهمك، لو حبيتي، فيها شيء، يا حسافة، رجال".
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الأغنية من كلمات عدنان الأمير، وألحان علي صابر، وحملت الأغنية في طيات معانيها جانباً من اللوم والعتاب للحبيب الذي ابتعد عن محبوبته فترة طويلة وجاءت كلماتها كالتالي:
"طمني عليك وكمل غيابك.. عساك بخير يا اللي واحش أحبابك.. بس أعرف أخبارك هذا يكفيني.. ولا حتى أنتظر حنية تنطيني.. لو أعرف مكانك وين يا عيني.. من النجمه تلاقيني على بابك".
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داليا مبارك تروِّج لأحدث ألبوماتها الغنائية "بصمة"حيث شاركت داليا مبارك محبيها ومتابعيها عبر صفحتها على "إنستغرام"؛ البوستر الرسمي للألبوم، الذي ظهرت من خلاله مرتديةً جلباباً ذا لون أبيض، وتضع على رأسها "طرحة" بيضاء أيضاً، وعلقت بالقول: "ألبوم بصمة قريباً".
وبحسب ما أظهره بوستر الألبوم فإنه يضم 6 أغانٍ تعاونت من خلالها "داليا" مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وجاءت أسماء أغاني الألبوم كالتالي: "أنت كوني، لو أهمك، لو حبيتي، فيها شيء، يا حسافة، رجال".
https://www.instagram.com/p/DAle4HQNYCd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DAle4HQNYCd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DAle4HQNYCd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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أحدث أغاني داليا مباركطرحت مؤخراً النجمة السعودية داليا مبارك أغنية منفردة بعنوان "طمني عليك" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نجاحاً كبيراً بعد تخطيها مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها، وعبرت "داليا" عن سعادتها بهذا النجاح من خلال منشور لها عبر صفحته بـ"إنستغرام"، قائلة من خلاله: "سعيدة جداً بردود الفعل ونجاح "طمني عليك" وتخطيها حاجز مليون مشاهدة بعد 4 أيام من تاريخ صدورها، ودخولها ترند اليوتيوب من أول يوم إطلاقها حتى هذه اللحظة".
الأغنية من كلمات عدنان الأمير، وألحان علي صابر، وحملت الأغنية في طيات معانيها جانباً من اللوم والعتاب للحبيب الذي ابتعد عن محبوبته فترة طويلة وجاءت كلماتها كالتالي:
"طمني عليك وكمل غيابك.. عساك بخير يا اللي واحش أحبابك.. بس أعرف أخبارك هذا يكفيني.. ولا حتى أنتظر حنية تنطيني.. لو أعرف مكانك وين يا عيني.. من النجمه تلاقيني على بابك".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»