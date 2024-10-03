مصطفى شعبان يعيد تعاونه مع نجوم المعلم في رمضان 2025

كلاكيت ثالث مرة.. مصطفى شعبان والكاتب محمد الشواف

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9 فنانين من مسلسل "المعلم" في "حكيم باشا"

آخر أعمال مصطفى شعبان في رمضان 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - يواصل الفنان، التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "حكيم باشا" الذي ينافس به في، حيث يستعد للتصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، فور الانتهاء من التحضير ومعاينة أماكن التصوير.اللافت في تلك التجربة الدرامية الجديدة، هو رغبة الفنانفي تجديد التعاون مع غالبية أبطال مسلسله الأخير "المعلم" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وحقق معهم نجاحاً جماهيرياً ضخماً، وتصدرت غالبية حلقاته محركات البحث والترند في غالبية بلدان الوطن العربي ودول الخليج.البداية مع الكاتب، الذي صارت تجمعه "كيمياء فنية" كبيرة مع مصطفى شعبان، ويتعاون معه للعام الثالث على التوالي، بعد تجربتهما في مسلسل "بابا المجال" عام 2023، و"المعلم" عام 2024، إذ حققا نجاحاً في تقديم خلطة درامية شعبية قائمة على الإثارة والتشويق.كما يُجدد مصطفى شعبان، التعاون في مسلسله الجديد، مع 9 فنانين دفعة واحدة، بعدما سبق وشاركهم تجربة "المعلم" في رمضان الماضي، وهم: رياض الخولي، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، منذر رياحنة، سهر الصايغ، سلوى عثمان، سلوى خطاب، محمد العمروسي وفتوح أحمد.محور أحداث "حكيم باشا" تدور حول، حيث يعثر مصطفى شعبان على قطع آثار فى الحلقات الأولى، وتتسبب فى دخوله بصراعات كبيرة مع عمه الذي يعمل فى تجارة الآثار.يمكنكم قراءة: أحمد مكي ومصطفى شعبان وياسمين عبد العزيز يغيرون جلدهم في رمضان 2025قدمفي موسم دراما رمضان 2024 مسلسل "المعلم"، وشارك في بطولته: سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، إنتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادي، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، والطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.ودارت أحداث المسلسل حول ""مصطفى شعبان" الذي تأخذ حياته مساراً مختلفاً منذ طفولته بعد القبض على والده حامد كبير تجار السمك بتهمة تجارة الممنوعات، حيث اتفق عليه منافسوه التجار ودسُّوا الممنوعات في شحنة السمك؛ ليكبر المعلم ويقرر البحث عن الخائن الذي غدر بوالده ولكنه يجد أن أقرب الأشخاص له باعوا والده؛ فينتقم من الجميع ويعيد حقه الضائع.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».