هاني شاكر يعلن عن تأجيل حفلاته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - قرر الفنان هاني شاكر تأجيل حفلاته الغنائية، التي كان مقرراً إحياؤها في الولايات المتحدة الأمريكية يومي 5 و12 من أكتوبر من الشهر الحالي، موضحاً أن السبب الذي دفعه لاتخاذ هذا القرار هو الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.
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على جانب آخر يلتقي الفنان هاني شاكر جمهوره على مسرح دبي أوبرا بحفل يُعد استثنائياً ولأول مرة من خلال مهرجان دبي للتسوق، ونشر الموقع الرسمي لـMoments Events البوستر الدعائي للحفل مرفقًا بتعليق جاء كالتالي: "أمير الغناء العربي هاني شاكر يلتقي جمهوره لأول مرة في حفل استثنائي على مسرح دبي أوبرا يوم 26 من ديسمبر".
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هاني شاكر يوجه رسالة إلى جمهوره في أمريكابث أمير الغناء العربي هاني شاكر؛ مقطع فيديو قصيراً عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، قائلاً من خلاله: "جمهوري الحبيب في أمريكا، نظراً للظروف المؤسفة والمتلاحقة في الشرق الأوسط؛ قررنا وبالتنسيق مع الشركة المنظمة للحفلات في أمريكا تأجيل الحفلات إلى موعد يُحدد فيما بعد.. حفظ الله وطننا العربي من كل سوء ومن كل مكروه".
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حفل غنائي منتظر على مسرح دبي أوبرا
على جانب آخر يلتقي الفنان هاني شاكر جمهوره على مسرح دبي أوبرا بحفل يُعد استثنائياً ولأول مرة من خلال مهرجان دبي للتسوق، ونشر الموقع الرسمي لـMoments Events البوستر الدعائي للحفل مرفقًا بتعليق جاء كالتالي: "أمير الغناء العربي هاني شاكر يلتقي جمهوره لأول مرة في حفل استثنائي على مسرح دبي أوبرا يوم 26 من ديسمبر".
كما أعاد نشر البوستر الفنان هاني شاكر وتفاعل معه متابعوه، وتمنوا له التوفيق، وتحمسوا لموعد الحفل.