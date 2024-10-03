هاني شاكر يعلن عن تأجيل حفلاته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية

هاني شاكر يوجه رسالة إلى جمهوره في أمريكا

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حفل غنائي منتظر على مسرح دبي أوبرا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - قرر الفنانتأجيل حفلاته الغنائية، التي كان مقرراً إحياؤها في الولايات المتحدة الأمريكية يومي 5 و12 من أكتوبر من الشهر الحالي، موضحاً أن السبب الذي دفعه لاتخاذ هذا القرار هو الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.بث أمير الغناء العربي هاني شاكر؛ مقطع فيديو قصيراً عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، قائلاً من خلاله: "جمهوري الحبيب في أمريكا، نظراً للظروف المؤسفة والمتلاحقة في الشرق الأوسط؛ قررنا وبالتنسيق مع الشركة المنظمة للحفلات في أمريكا تأجيل الحفلات إلى موعد يُحدد فيما بعد.. حفظ الله وطننا العربي من كل سوء ومن كل مكروه".يمكنكم قراءة: بعد حفظ البلاغ المقدم ضده.. هاني شاكر يُعلِّق على اتهامه بسرقة أغنية رحماكي

على جانب آخر يلتقي الفنان هاني شاكر جمهوره على مسرح دبي أوبرا بحفل يُعد استثنائياً ولأول مرة من خلال مهرجان دبي للتسوق، ونشر الموقع الرسمي لـMoments Events البوستر الدعائي للحفل مرفقًا بتعليق جاء كالتالي: "أمير الغناء العربي هاني شاكر يلتقي جمهوره لأول مرة في حفل استثنائي على مسرح دبي أوبرا يوم 26 من ديسمبر".

كما أعاد نشر البوستر الفنان هاني شاكر وتفاعل معه متابعوه، وتمنوا له التوفيق، وتحمسوا لموعد الحفل.

أحدث ألبومات هاني شاكر

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كان الفنانطرح مؤخرًا ألبوماً بعنوان "اليوم جميل"، وظهر خلاله بلوك مختلف، وتكون الألبوم من 9 أغانٍ، وهي: إديتك ورود، يا ويل حالي، حمل الليالي، تعباني حياتي، اليوم جميل، مالكة كل حياتي، فيه حل، بستان شوك، عادي.