موعد عرض مسلسل خريف القلب لـ إلهام علي 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - استقر القائمون على مسلسل "خريف القلب" على طرحه يوم 27 من أكتوبر من الشهر الجاري؛ إذ يضم المسلسل كوكبة من النجوم على رأسهم: إلهام علي، عبد المحسن النمر، لبنى عبد العزيز، فيصل الزهراني وآخرون، والعمل من إخراج فكرت قاضي.
"Broken Pieces" أو "حطام"، مسلسل تركي، دُبلج إلى العربية تحت اسم "عشق ودموع"، ويدور حول ممرضة، تقوم بتبديل فتاتين في المستشفى، حيث تأخذ العائلة الغنية ابنة العائلة الفقيرة، والعكس صحيح، ويحدث هذا الخطأ بسبب تشابه اسمَي العائلتين، ويُكتشف الأمر بعد مرور 15 عاماً على الواقعة.
وتم عرض العمل عام 2014 من تأليف يلدز تونش، وإخراج جودت مرجان وآلتان دونميز، وبطولة إركان بيتكايا، نورجول يشيلتشاي، هميرا بوراك توزكوبران، سيفان كانوفا، أرتوغرول بوستوجلو، ودُبلج للعربية بأصوات: خلدون قاووط، أماني الحكيم، باسل الرفاعي، همسة الحايك، لينا ضوا، وجيانا عيد، وتكوَّن من ثلاثة مواسم.
يمكنكم قراءة: لبنى عبد العزيز في حوار خاص لـ الخليج 365: صعوبة بيت العنكبوت في واقعيته وخريف القلب مغامرة مدروسة
وشارك في بطولة هذا الجزء عدد من النجوم منهم: سارة اليافعي، عبير عبد الله، عبد الرحمن نافع، آلاء، وآخرون، والعمل من إخراج رامي رزق الله ومن تأليف علاء حمزة.
ومن قبل شاركت في مسلسل "جريمة قلب" الذي ضم كوكبة من النجوم وهم: عبد العزيز بحيص، محمد علي، فاطمة الشريف، سارة جابر، وغادة الملا، وائل غازي، لبنى عبد العزيز، ومن إخراج هاكان أرسلان.
وتدور قصة مسلسل "جريمة قلب"، حول جريمة قتل يتورط بها كثيرون، ثم تتوالى الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
بدء الترويج لمسلسل "خريف القلب"
جاء الإعلان عن موعد عرض مسلسل "خريف القلب" على منصة "شاهد" عبر صفحة تابعة للنجمة إلهام علي مختصة بنشر أخبارها وأعمالها الفنية، حيث نشرت هذه الصفحة ملصقاً مبدئياً للعمل، مرفقاً به تعليق جاء كالتالي: "رسمياً مسلسل خريف القلب من بطولة النجمة إلهام علي، يُعرض ابتداءً من 27 من أكتوبر على منصة شاهد".يقع العمل في 90 حلقةً، وهو النسخة السعودية للمسلسل التركي Broken Pieces في التجربة الأولى للدراما السعودية بمثل هذه الأعمال.
"Broken Pieces" أو "حطام"، مسلسل تركي، دُبلج إلى العربية تحت اسم "عشق ودموع"، ويدور حول ممرضة، تقوم بتبديل فتاتين في المستشفى، حيث تأخذ العائلة الغنية ابنة العائلة الفقيرة، والعكس صحيح، ويحدث هذا الخطأ بسبب تشابه اسمَي العائلتين، ويُكتشف الأمر بعد مرور 15 عاماً على الواقعة.
وتم عرض العمل عام 2014 من تأليف يلدز تونش، وإخراج جودت مرجان وآلتان دونميز، وبطولة إركان بيتكايا، نورجول يشيلتشاي، هميرا بوراك توزكوبران، سيفان كانوفا، أرتوغرول بوستوجلو، ودُبلج للعربية بأصوات: خلدون قاووط، أماني الحكيم، باسل الرفاعي، همسة الحايك، لينا ضوا، وجيانا عيد، وتكوَّن من ثلاثة مواسم.
يمكنكم قراءة: لبنى عبد العزيز في حوار خاص لـ الخليج 365: صعوبة بيت العنكبوت في واقعيته وخريف القلب مغامرة مدروسة
آخر أعمال إلهام علي الدراميةعُرض مؤخراً للفنانة إلهام علي مسلسل "سندس2"، وهو استكمال لأحداث الجزء الأول، حيث يقرر "عبد الرحمن" الفنان حسن العسيري، فسخ خطبته من (سندس) إلهام علي، ويتقدم لـ(نوف)، يدفع الغضب الأولى إلى العمل مع عدوه اللدود (أبو فايز)، ويجب الآن على أولاده التوصل إلى خطة لإصلاح الوضع.
وشارك في بطولة هذا الجزء عدد من النجوم منهم: سارة اليافعي، عبير عبد الله، عبد الرحمن نافع، آلاء، وآخرون، والعمل من إخراج رامي رزق الله ومن تأليف علاء حمزة.
https://www.instagram.com/p/C51RvBktOe2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C51RvBktOe2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C51RvBktOe2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
ومن قبل شاركت في مسلسل "جريمة قلب" الذي ضم كوكبة من النجوم وهم: عبد العزيز بحيص، محمد علي، فاطمة الشريف، سارة جابر، وغادة الملا، وائل غازي، لبنى عبد العزيز، ومن إخراج هاكان أرسلان.
وتدور قصة مسلسل "جريمة قلب"، حول جريمة قتل يتورط بها كثيرون، ثم تتوالى الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».