موعد عرض مسلسل خريف القلب لـ إلهام علي 

بدء الترويج لمسلسل "خريف القلب"

جاء الإعلان عن موعد عرض مسلسل "خريف القلب" على منصة "شاهد" عبر صفحة تابعة للنجمة إلهام علي مختصة بنشر أخبارها وأعمالها الفنية، حيث نشرت هذه الصفحة ملصقاً مبدئياً للعمل، مرفقاً به تعليق جاء كالتالي: "رسمياً مسلسل خريف القلب من بطولة النجمة إلهام علي، يُعرض ابتداءً من 27 من أكتوبر على منصة شاهد".

آخر أعمال إلهام علي الدرامية

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