الموسيقى العربية: لدينا حلول جاهزة حال اعتذار أي مطرب عن حفله

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - أُثير خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُفيد باتجاه بعض المطربين للاعتذار عن المشاركة في الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، والتي ستنطلق خلال الفترة من 11 إلى 24 أكتوبر الجاري، الأمر الذي قد يضع إدارة المهرجان في مأزق كبير، حال اعتذار أي مطرب، لاسيما وأنه جرى الاستقرار على الجدول، وفتح باب التذاكر، فضلاً عن ضيق الوقت.

جدول الحفلات لم يشهد أي تغييرات حتى الآن

الموسيقار يحيى الموجي، عضو اللجنة العليا لـ مهرجان الموسيقى العربية، أكد لـ"الخليج 365" أن جدول الحفلات كما هو لم يشهد أي تأجيل أو إلغاء، ولم يعتذر أي مطرب عن حفله حتى الآن؛ إذ إن الأمور تسير بشكلٍ طبيعي، ولا صحة لما يُشاع عبر منصات التواصل الاجتماعي حول اتجاه بعض المطربين للانسحاب.



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يحيى الموجي: لدينا حلول كثيرة في الأوقات الطارئة

وأكد أن إدارة المهرجان، لديها حلول عدة، حال اعتذار أي مطرب عن إحياء حفله في الموعد المحدد، لظروف قهرية، قائلاً: "جاهزين بأكثر من حل؛ إذا اعتذر أي مطرب، وإن شاء الله لن ينسحب أي شخص، والأمور تسير كما جرى التخطيط لها".

وأشار يحيى الموجي إلى أن إدارة مهرجان الموسيقى العربية، سعت لمشاركة أكبر عدد من النجوم، إلا أن هناك أسماءً اعتذرت عن المشاركة في الدورة الجديدة، نظراً لانشغالهم بحفلات فنية أخرى في الموعد نفسه؛ إذ كانت هناك صعوبة بالغة في تنسيق المواعيد.

خالد داغر: الدورة المقبلة ستكون استثنائية

كان الدكتور خالد داغر، مدير المهرجان، قال في بيان مؤخراً إن الدورة الـ32 للمهرجان ستكون استثنائية ومميزة بكل جوانبها، بما يليق بتاريخ وقيمة المهرجان، ويعكس ما تملكه مصر من تاريخ عريق في مجال الموسيقى العربية، مشيراً إلى أهمية استقطاب نجوم الطرب الأصيل من مصر ودول الوطن العربي كافة، بالإضافة إلى فتح المجال أمام المواهب الشابة والمتميزة لإبراز مواهبهم، مؤكداً أن الاستعدادات تسير على قدم وساق لضمان تقديم عروض فنية مميزة تعكس التراث الموسيقي العربي، وتلبي تطلعات الجمهور.

كما تحدث داغر أيضاً عن التطور في الموسيقى مؤخراً من خلال الذكاء الاصطناعي، وقال: "لم نجد أي تطوير للأغاني القديمة بالذكاء الاصطناعي، يتم أخذ صوت الفنان ويقومون باللعب به وهذا من المفروض عدم حدوثه، ولكن عندنا ندوة عن الذكاء الاصطناعي في المؤتمر ولم أعرف بعد 50 سنة مهرجان الموسيقى ممكن يبقى كله بالذكاء الاصطناعي".

وأشار إلى أن فعاليات الدورة 32 من المهرجان والمهداة إلى اسم فنان الشعب الموسيقار سيد درويش، ستقام على 7 مسارح بأوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور، حيث يشارك 115 فناناً، و57 باحثاً من 20 دولة عربية وأجنبية.



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