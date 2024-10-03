30 صورة ..تكريم روجينا وأشرف زكي وإلهام شاهين في مهرجان ظفار المسرحي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

انطلق مهرجان ظفار الدولي للمسرح في دورته الأولى، بمسرح المروج بولاية صلالة، تحت رعاية مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، والذي يتم تنظيمه من قبل بلدية ظفار بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح، والمستشار الفني للمهرجان الفنان والمخرج مازن الغرباوي، خلال الفترة من 2 حتى 9 أكتوبر الجاري.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان عن تكريم 6 شخصيات فنية بارزة تقديرًا لإسهاماتهم الكبيرة في الحركة الفنية والمسرحية وهم النجمة إلهام شاهين، الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله من الإمارات، فخرية خميس من سلطنة عمان، عبد الله بن مرعي من سلطنة عمان، بثينة الرئيسي من سلطنة عمان، والنجم السوري سلوم حداد.

ويضم المهرجان 35 عرضا مسرحيا بمشاركة 350 فنان وفنانة يمثلون 50 دولة، يتنافسون على جوائز المهرجان.

تضمن حفل الافتتاح عرض مرئي عن المسابقات ولجان تحكيم المهرجان والعروض المشاركة بالإضافة إلى عرض مرئي عن الفنانين المكرمين، وفقرة غنائية قدمها الفنان العماني هيثم رافي، كما شهد الحفل حضور العديد من الشخصيات الثقافية والفنية تكريمًا للمكرمين وتقديرًا لإنجازاتهم.

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