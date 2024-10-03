شقيقتها ممثلة وزوجها مخرج شهير.. 10 معلومات عن منى جبر بعد اعتزالها التمثيل نهائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:
أعلنت الفنانة منى جبر، اعتزالها التمثيل نهائيًا، بعد غياب سنوات عن الظهور الفني، رافضة العودة له مرة أخرى.
ونستعرض لكم معلومات عن منى جبر في السطور التالية:
- ممثلة ومذيعة من مواليد القاهرة عام 1938، وحاصلة على ماجستير في الآداب.
- بدأت حياتها الفنية في السبعينيات كمذيعة في التليفزيون المصري.
- قدمت العديد من البرامج الناجحة مثل: "فن الباليه واتنين على الهواء".
- رفضت عائلتها في البداية دخولها الوسط الفني قبل حصولها على شهادتها الجامعية.
- منى جبر هي شقيقة الممثلة ناهد جبر.
- تزوجت مرتين، الزيجة الأولى كانت من فنان الباليه عبد المنعم كامل، والثانية من المخرج هاني لاشين.
- اعتزلت الفن في بداية التسعينيات وارتدت الحجاب وتفرغت لأسرتها وغابت لسنوات عن الأضواء.
- شاركت منى جبر في العديد من الأفلام السينمائية أبرزها: "السكرية، الأبطال، الحب تحت المطر، صانع النجوم، رحلة الأيام، وراء الشمس، ابن مين في المجتمع، خدعتني امرأة، الملاعين، خطيئة ملاك، الرحمة يا ناس، النداهة، أنياب والحفيد".
- شاركت منى جبر في العديد من المسلسلات الدرامية مثل: "هروب، الجريمة، محمد رسول الله، أبلة منيرة، الحرملك، الباقي من الزمن ساعة، صيام صيام، نور الإسلام، الحب وأشياء أخرى، أولاد آدم وزوجات صغيرات".
- قدمت منى جبر 3 مسرحيات، وهم: "ثلاث جميلات والحب، الابن الأكبر، الدنيا مزيكا والثعلب".
وقالت الفنانة منى جبر، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "القاهرة اليوم": "في المجال الفني بتجيلك لحظة بتحس إنك مش هتقدر تدي أكتر من اللي أنت إديته وخدت قرار الاعتزال ومن يوم القرار ده مفكرتش أرجع، ولا هفكر حتى لو هاخد الأوسكار".
وتابعت: "موحشنيش الكاميرا ولا الفن ولا التمثيل، والجمهور أكيد هيقدر إني إنسان له حياته الخاصة والطبيعية وقاعد في بيته مع ولاده".
وأضافت: " الفن ممكن يكون في أي حاجة الكلمة الطيبة أو الاطلاع على الحياة أو التعامل مع الناس".
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