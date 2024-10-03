"طلاق أم خالد وانفصال وليد ونعمة"..تعليق كوميدي من هاجر الإبياري والجمهور:"سوزي سابت طارق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت المؤلفة هاجر الإبياري زوجة الفنان محمد دياب، على أنباء طلاق البلوجر واليوتيوبر أم خالد.

وكتبت هاجر، تعليقا بطريقة كوميدية، عبر حسابها على فيسبوك: "هلاقيها من طلاق أم خالد، ولا انفصال وليد ونعمة ولا جوزي اللي بيخوني مع وزة اسمها عفاف.. أنا رموز الحب بتتهد قدامي يا جدعان".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت كالتالي:" سوزي وطارق فركشوا، كلهم مصطفى أبو حجر، التيك توك اتحسد، البلوجرز في خطر، انتي دمك عسل، أنا بدأت أخاف"

وكانت البلوجر واليوتيوبر أم خالد التي ظهرت في إعلان إحدى الشركات الخاصة بالمشروبات الساخنة في رمضان 2024، كشفت حقيقة طلاقها.

وكتبت أم خالد، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "الناس اللي بتقولي الشقة من حقك طب لو الشقة مش بتاعته يبقى الحل إيه؟.. البيوت أسرار يا جماعة وأنا راضية بأي حاجة ربنا كتبهالي".

وتابعت: "الفترة الأخيرة كان فيه مشاكل بيني وبين زوجي محمد، وأنا مش بتاعة تريندات، ومش محتاجة أعمل تريند عشان أجيب مُشاهدات، وعمري ما كنت أتخيل إني أطلع أقولكم كدة".

واستكملت: "احنا نصيبنا خلاص انتهى ووقف ودلوقتي بدور على بيت تاني عشان أعيش فيه أنا وعيالي خالد وريان.. وليه مني كل التقدير والإحترام، لأني مشفتش منه غير كل حب وخير"

وأضافت: "ربنا يقويني على تربية عيالي ودعواتكم ليا، ويا رب أشوفهم أحسن الناس، وبلاش تعليقات سلبية، أنا مش عايزة أكون مُكتئبة، ده نصيبي، وأنا مؤمنة وبصلي وعارفة ربنا كويس".

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