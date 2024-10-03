سهر الصايغ لم تشارك .. هل غادة عادل "الجنية" بالمداح 5 ؟

ياسر رشاد - القاهرة - قررت الفنانة سهر الصايغ ، عدم المشاركة في مسلسل المداح 5، بطولة النجم حمادة هلال، والمقرر أن يعرض ضمن دراما رمضان 2025 .

وكشفت سهر الصايغ، خلال تصريحات صحفية، سبب عدم مشاركتها في المداح 5، مشيرة أن العمل محققًا نجاحًا ضخما بدون أحد ".

بعد قرار سهر الصايغ .. هل غادة عادل الجنية الجديدة في المداح 5 ؟

وفي مفاجأة جديدة انضمت الفنانة عادة عادل لأسرة المداح 5، ولم يتم حتى الآن الكشف عن شخصيتها خلال الأحداث حتى الآن، ولكن قال البعض أنها تجسد دور الجنية بدلًا من سهر الصايغ.

يضم الجزء الخامس مجموعة من نجوم الأجزاء السابقة، وأبرزهم:" هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز".

كانت "سهر" شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، بالمداح أسطورة العودة، والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، على قناة mbc مصر ومنصة شاهد، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي رعب.

عادت سهر الصايغ في دور "مليكة"، وهي الجني الذي عاد ليُحارب الشيخ صابر، الذي حاول خلال الأجزاء الماضية القضاء على شر الجن والدخول في مواجهات مع العالم الاخر.

المداح 4 مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حماده هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، وهلا السعيد، ويظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف منهم دياب وسهر الصايغ ومحسن محي الدين وأشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

وتشهد أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة، جانبًا كبيرًا من الخيال، إذ يدخل الشيخ صابر المداح ويجسده حمادة هلال، مرحلة جديدة من التحديات ومواجهات الجنية مليكة وهي سهر الصايغ.

كانت آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل المعلم، والذي تدور قصته في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرق أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.