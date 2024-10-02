من شوارع العاصمة الفرنسية باريس.. سلمى أبو ضيف تستعرض حملها بإطلالة من Miu Miu

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف على متابعيها بصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من شوارع العاصمة الفرنسية باريس بلوك بغاية الأناقة و الجمال، حيث كانت ترتدي قميص أبيض مفتوح مع جيليه كروب إستعرضت من خلالها حملها، مع تنورة متوسطة الطول واسعة و فوقهم سترة باللون الاسود، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



اللوك الذي إعتمدته سلمى من دائ أزياء Miu Miu.

وكانت أعلنت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف انها قررت رفع دعاوى قانونية ضد كل من يتنمّر على حملها وعلى شكل بطنها معتبرة انها عانت كل حياتها من تعليقات الجمهور من نحافتها المفرطة والان لا تستطيع تحمل الانتقادات على حملها.

وكتبت سلمى أبو ضيف على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: التنمر على حجم بطني هو أمر مثير للاشمئزاز، لقد شعرت بالخجل من جسدي طوال الوقت بسبب نحافتي، والآن كم حجم بطني.

وتابعت : أعتقد أن حملي لا ينبغي أن يمنعني من العمل أو القيام بأشياء خاصة بي، وأعتقد أنه لا ينبغي أن أخفي ذلك لأنه يؤذي بصرك، ببساطة لا تنظر"

وختمت مشيرة الى انها لن تتحمل بعد الان اي تعليق مسيئ بهذا الشأن مشيرة الى اتخاذها خطوات قانونية.

