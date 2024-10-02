محمد عادل إمام يرد على ابنة أحمد راتب بعد مطالبتها بتكريم والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رد النجم محمد عادل إمام، على رسالة لمياء ابنة الفنان القدير الراحل أحمد راتب بشأن مطالبتها بتكريم والدها الراحل.

وأعاد إمام، نشر تدوينة لابنة أحمد راتب، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "والدك مش محتاج تكريم.. الأستاذ أحمد راتب من أقوى الممثلين اللي جم في تاريخ الفن.. والجمهور هو اللي بيكرمه كل يوم بأدواره العظيمة.. الله يرحمه كان ممثل نادر".

وجاء في تدوينة لمياء راتب ابنة أحمد راتب التي كتبتها عبر حسابها على فيسبوك: "8 سنين ومفيش مهرجان في مصر فكر يكرم اسم أحمد راتب بس عارف يا بابا أنا كل يوم بكرمك بالدعاء ليك وجمهورك بيكرمك طول الوقت بإنه فاكرك ومفتقدك".

يذكر أن، الفنان أحمد راتب توفي عن عمر يناهز الـ 67 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة بشهر ديسمبر عام 2016.

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