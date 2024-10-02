فضل شاكر.. مشاهدات أغنية "إيام الجاي خلال أسبوعها الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفنان فضل شاكر أكثر من مليوني مشاهدة بأغنية “إيام الجاي” في أسبوعها الثاني من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية إيام الجاي

أغنية “إيام الجاي” من كلمات أحمد ماضي، ألحان فضل شاكر، توزيع: حسام صعبي.

وتقول كلماتها " عم عد الليالي اللي سهرتا لحالي... عم اتذكر حدا ناسيني...بعدو عقلبي غالي عم دور عخيالو..شو عامل بحاله من مدة ماعم يحكيني و لا بخطر عباله يا الإيام الجاي...قولي شو مخباي ..في شي ضحكة يلا احكي قولي لي النهايه قولي ل حبيبي..اذا بعدو حبيبي...يسأل عني و ما يتركني بهالدنيا الغريبة مشتاق لضحكاته... حكياته و حركاته يا مين يرجعني لقلبه يتركني جواته لعيونه ردوني ...تردو لعيوني...ما بدي ابقى من دونه و لا يبقى من دوني يا الإيام الجاي...قولي شو مخباي ..في شي ضحكة يلا احكي قولي لي النهايه قولي ل حبيبي..اذا بعدو حبيبي...يسأل عني و ما يتركني بهالدنيا الغريبة

أغنية بعلمي فضل شاكر

كان قد طرح فضل شاكر في يوليو الماضي أغنية بعلمي، التي اجتازت حاجز المليون مشاهدة، كلمات و ألحان : جاد شمس الدين توزيع و ميكس وماستر : حسام صعبي

وتقول كلماتها “بعلمي ناوي تكفي معي الدرب روحي الي سكنت فيها ما تفارقها شو صعبي لما منوثق ب قلب و يكون مطرح ابداً منو ثقة انا ضحي وانت بحبي تضلك تتجاهل عطيتك مشاعر اكتر ما بتستاهل قبل ما تحب لازم تعرف تتعامل روح انت روحي ما حدا بيسرقا”

أغنية قال حب قال فضل شاكر

بجانب أغنية “قال حب قال” التي تخطت حاجز 6 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "

الف شكر ع اللي عشتوا اللي مفيهوش يوم سعاده انتا استاذ ف الاسيه ايوه انا اشهدلك شهاده تستحق عن جداره حامل الالقاب بجرحك ضاع عليك العمر كله ومستفدتش استفاده وادي اخرة صبري عليك وادي الباب اللي يودي انا عشت معاك أيامى كأنى انا عشت لوحدي وبناقص من معرفتك جت بخساره عليا سلمتك قلبي امنتك وده شئ مش ف محله واهي طلعت بقى عينتك م الناس اللي يقِلو وكمان ليك عين ترفعها وبتبصلي ف عنيا طب يالا يالا وقت و خلص قال حب قال

ده بطلناه قولولوا وهو ماشي ياخد الباب وراه د انت اللي زيك يتنسي وانا قلبي جمدته وقِسي خليك لوحدك امشي واتعب ف الحياه طب يالا يالا وقت و خلص قال حب قال .. ده بطلناه قولولوا وهو ماشي ياخد الباب وراه د انت اللي زيك يتنسي وانا قلبي جمدته وقِسي خليك لوحدك امشي واتعب ف الحياه. لو لسه ف قلبي مكان عمره ما هيبقي عشانك ابعد خليك تتعذب وتعيش مع احزانك اديتك حب سنين ومخدتش غير اوجاع علي فكره انا بعدك هبقي بخير اوي يعني اطمن ....ده انت ف جراحي كنت بترسم وبتتفنن ...وملكش خلاص جوايا غير اوجاع ووداع طب يالا يالا وقت و خلص قال حب قال .. ده بطلناه ..قولولوا وهو ماشي ياخد الباب وراه ..دانتا اللي زيك يتنسي وانا قلبي جمدته وقِسي خليك لوحدك امشي واتعب ف الحياه طب يالا يالا وقت و خلص قال حب قال .. ده بطلناه