بعد إعلان حملها وتصدرها التريند.. 12 معلومة عن سلمى أبو ضيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصدرت الفنانة سلمى أبو ضيف، خلال الساعات الماضية تريند مؤشر البحث "جوجل"، وذلك بعد إعلان حملها ونوع جنينها الأول والتي أوضحت بأنها "فتاة".

ونستعرض لكم معلومات عن سلمى أبو ضيف في السطور التالية:

- متزوجة من شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبد العزيز.

- لديها 31 عاما، إذ أنها من مواليد عام 1993 .

- توفي والدها في 2015 وكان يعمل تاجر "أقمشة".

- عملت عارضة أزياء لمدة 4 سنوات وشاركت في أحد العروض بأمريكا.

- عملت كمذيعة في الراديو وعمرها 16 عاما.

- يعد مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.

- تتمنى أن تكون مثل عارضة الأزياء كيندال جينر شقيقة كيم كاردشيان، وبيلا حديد.

- كان فيلم "الشيخ جاكسون" سببا في تعلمها البيانو.

- خلعت الحجاب قبل تجربتها في عروض الأزياء ودخول الفن.

- كانت لها تجربة في الغناء بعد مشاركتها بأغنية مع مسار إجباري بكليب "شيروفوبيا".

- رصيدها الفني من الأعمال الفنية وصل لـ 24 تجربة فنية.

- من أبرز أعمالها التليفزيونية مسلسلات "حلاوة الدنيا" مع هند صبري ، و"لا تطفئ الشمس" مع ميرفت أمين، ، و"أعلى نسبة مشاهدة"، و"رسالة الإمام" مع خالد النبوي.

وكانت سلمى أبو ضيف، قد احتفلت بحفل زفافها في يونيو الماضي. كما أعلنت عن حملها الأول، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك من خلال غلاف مجلة فوج العربية، موجهة رسالة لمولودتها المنتظرة: "في 19 سبتمبر 2024، كتبنا جواب أنا وإدريس عشان نوثق فيه مشاعرنا بكلمات، ونقولك قد إيه إن إحنا محظوظين إنك هاتبقي بنتنا.. إنتي عارفة، بيقولوا إن الأرواح قبل ما توصل الأرض دايمًا بتختار ما هايكون باباها ومامتها، وأنا بشكرك وبشكر ربنا للحظة اللي باركنا فيها بيكي، بأعظم نعمة في الدنيا".

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