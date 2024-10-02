ركين سعد بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة ركين سعد، متابعيها، أحدث ظهور لها، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ركين الصور من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية ارتدت فيها توب باللون الأسود، وعلقت على الصور: "البحر يهدئ روحي".

ولاقت الصور تفاعل من المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "جميلة، حلوة أوي، وحشتيني، بطلة مسلسل ريفو الحلوة بزيادة، جمال ملائكي".

يذكر أن الفنانة ركين سعد أعلنت عن انتهاء تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "بومة".

وتدور أحداث بومة حول الشخصية الرئيسية بومة هي عضوة عصابة مشهورة بمهارتها في استخدام السكين، تجد نفسها متورطة في صراع على السلطة بين عصابات الشوارع والمتطرفين دينيًا، بينما تواجه صدمات ماضيها البائس كفتاة يتيمة.

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