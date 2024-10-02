عرض فيلم بحر الماس بمهرجان الإسكندرية ضمن مسابقة الفيلم المصري غدا الخميس

ياسر رشاد - القاهرة -

يشارك فيلم بحر الماس بمسابقة الفيلم المصري بمهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط المقامة حاليا بمدينة الاسكندرية .

وقررت ادارة المهرجان عرض الفيلم لجمهور المهرجان يومي غدا الخميس الساعة 1 ظهرا في سينما أمير و يوم الجمعة الساعة ٥ في سينما مترو .

ويدور فيلم بحر الماس في قالب من الكوميديا والأكشن من خلال اختفاء ماسة ثمينة وتحدث خلال البحث عن الماسة مفارقات كوميدية طريفة وأكشن.

المعروف أن فيلم بحر الماس يجمع بين نجوم من مصر والسعودية وتم تصويره بالكامل في مدينة شرم الشيخ السياحية بجنوب سيناء وهو عن قصة للدكتور عاطف عبد اللطيف.

ومن خلال تصوير الفيلم بمدينة شرم الشيخ تم تسليط الضوء على بعض معالم المدينة السياحية الجميلة و أظهر الوجه الجميل الرائع للمدينة الساحرة.

فيلم بحر الماس من بطولة عاطف عبد اللطيف وعبد الرحيم حسن وندى بهجت وشيري مجدي وشعيفان محمد، شيماء الفضل، سماح زيدان، طلال الشمري، والفيلم قصة عاطف عبد اللطيف، معالجة وسيناريو وحوار «جوزيف فوزي، نورشان عمر» وتصوير مايكل جورجي ومن إخراج سيف يوسف.