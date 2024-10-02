رامي عياش وعائلته يشاركون في مبادرة لدعم النازحين اللبنانيين

شارك الفنان رامي عياش متابعيه عبر حسابه على إنستغرام بفيديو يوثق قيام زوجته، مصممة الأزياء داليدا عياش، وأبنائه أرام، أيانا، وألارا، بجمع المواد الغذائية لتقديمها كمساعدات للنازحين اللبنانيين، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها جمعية "عياش للطفولة".
أرفق رامي الفيديو بأغنيته "أنا لبناني"، وشاركه عبر خاصية القصص على إنستغرام مع تعليق: "لبنان قلبي التاني".حظيت المبادرة بتفاعل واسع من المتابعين، الذين أشادوا بهذه اللفتة الإنسانية من الفنان وعائلته، مثمنين دورهم في دعم المجتمع اللبناني .
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