شكرا لقرائتكم خبر عن إيزابيل أدريانى: شاهدت أفلام عمر الشريف وعادل إمام.. ومروان حامد موهوب والان مع تفاصيل الخبر

عُقدت ندوة للنجمة الإيطالية إيزابيل أدريانى ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان، والمقرر استمرار فعالياته حتى 5 أكتوبر الحالى، أدارت الندوة الناقدة لورا عادل.

أعربت إيزابيل أدريانى عن سعادتها بتكريم مهرجان الإسكندرية، خاصة بوجودها فى مصر، التى تعتبرها ذات مكانة خاصة بالنسبة لها، وقد شاركت فى عدد من الأعمال مع نجوم مثل جورج كلونى، وهى متأثرة كثيرا بالتاريخ الفرعونى، وتعتبر التاريخ المصرى حبها الأول.

وأضافت إيزابيل: "شاهدت العديد من الأفلام المصرية، منها أفلام عمر الشريف وعادل إمام، وأكثر ما يجذبنى فى الأفلام المصرية هو أنها تؤرخ للتاريخ المصرى القديم".

وأوضحت: "أحب جميع الفنون التى أقدمها، سواء ككاتبة أو ممثلة أو مخرجة، لأننى أحب سرد القصص مثل سندريلا، وهو أمر ممتع بالنسبة لى، وأنا حاليًا بصدد إخراج فيلمى الخامس، وهو قصة خيالية، وأتمنى تقديم عمل عن مصر أو الإسكندرية".

وأشارت إلى أن حبها للحكايات والقصص يظل قويًا رغم الحروب التي تجري حاليًا، وتعتقد أن من خلال حكايات سندريلا التي تقدمها في أعمالها، يمكن توحيد الثقافات والعالم. وأضافت أنها اكتشفت، من خلال قراءة عدد من الكتب التاريخية، أن أصول قصة سندريلا مصرية، وقد أكدت الحضارة الرومانية ذلك أيضًا.

وتحدثت إيزابيل عن السينما الإيطالية قائلة: "السينما الإيطالية متراجعة بسبب الإمكانيات المادية للأفلام مقارنة بالأفلام الأمريكية، وإيطاليا تهتم حاليًا بالسياحة والفنون الأخرى بعيدًا عن السينما".

أما عن المدرسة التمثيلية التى أنشأتها فى إيطاليا قالت إيزابيل: لدى مدرسة خاصة فى التمثيل، حيث أعلم الطلبة فنون التمثيل المختلفة، وأتمنى أن أنشئ نفس التجربة فى مصر، لأننى أرى أن مصر تتميز بفنونها وحضارتها، كما أرى أن الفنان المصرى ليتسم بملامح تجعله من أهم الممثلين فى العالم، ولديه القدرة على تجسيد عديد من الشخصيات المختلفة.

وكشفت إيزابيل عن أمنيتها تقديم فيلم مصرى مع المخرج مروان حامد لأنه من المخرجين الذين يمتلكون موهبة وقدرات فنية كبيرة، ويمكن أن يستفز ملكاتى الفنية ويقدمنى بشكل مختلف.



إيزابيل أدرياني



إيزابيل أدرياني فى ندوتها بمهرجان الاسكندرية