شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى متقال: فخور بمشاركتى فى السوبر الأفريقى وسعيد باستقبال الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان حجازى متقال عن سعادته بالمشاركة فى الغناء فى مباراة السوبر الأفريقى، الذى أقيم منذ أيام بين نادى الأهلى والزمالك، وقال لـ"الخليج 365"، إنه فخور بهذه المشاركة والغناء أمام هذا الجمهور الكبير، لافتا إلى أنه لأول مرة يغنى أمام جمهور كبير مثل ذلك الجمهور، ولكن حسن استقبالهم له أزال الرهبة، متوجها بالشكر لكل من أتاح لى هذه الفرصة العظيمة.

حجازى متقال

قدم النجم حجازى متقال أغنية اتفرج على الحلاوة قبل مباراة الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر الأفريقى، التى أقيمت فى استاد المملكة أرينا، كما قدم أغنية "الأهلى ويا الزمالك" ومضمونها لا للتعصب، وهى من كلمات محمد البدرى وألحان حجازى متقال وتحمل عددا من المفاجآت.

وطرح مؤخرًا المطرب حجازى متقال أغنية "أسوان" احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، وهى من كلمات عبير عصام ومحمد البدرى وألحان حسن على وتوزيع أسامة عبد الهادى.