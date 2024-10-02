موعد ومكان حفل رامي صبري في الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان رامي صبري جمهوره في حفل شتوي جديد بمدينة الإسكندرية، ضمن سلسلة حفلاته المستمرة في شتاء 2024 محليا وعربيا.

يقام الحفل في 11 أكتوبر على مسرح أحد الجامعات الكبرى هناك احتفالا بتخريج دفعة جديدة، مع الفنان محمود العسيلي.

أحدث أغاني رامي صبري “أهلي أهلي”

كانت أحدث إصدارات رامي صبري من خلال أهلي أهي كـ تتر لمسلسل تيتا زوزو، وحققت أكثر من 50 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "والله لولا الناس الطيبين دول



كان برج طارلي من دماغي



والله لولا الناس الطيبين دول







كان عادي برج طار من دماغي



الدنيا برة في الحزين بس دول



سيد من يدلع سيد من يلاغي







أهلي أهلي عيلتي وناسي



بمسي يا بختي من ساسي لراسي



يا حظي يا سعدي إن دولا تبعي



بمسي بمسي ع الحلوين اللي شبهي

ألبوم رامي صبري أنا جامد كده كده

بجانب أغنية فيها ايه من أحدث ألبوماتها “أنا جامد كده كده”، والتي اجتازت المليون مشاهدة، وتقول كلماتها "

فيها إيه لو أنا وإنت أخدنا بعضنا كدا وبعدنا عن عين اللي حاسدنا ما ده ميعادنا فيها إيه حبيبي يالا طاوعني بدل ما تلوعني معاك أجمل دنيا بتجمعني فيها إيه لو أنا وإنت أخدنا بعضنا كدا وبعدنا عن عين اللي حاسدنا ما ده ميعادنا فيها إيه حبيبي يالا طاوعني بدل ما تلوعني معاك أجمل دنيا بتجمعني شايفك فارق ف عينيا غير كل الناس حواليا و مفيش استعداد ولا نية استنى عليك من كتر غلاوتك عندي شوقي ليك مبقاش بيهدي بتحدى اللي يحبك قدي أنا ولهان بيك أنا مين تعالى هنا فكرني غرامك غيرني نساني نفسي اعذرني وصبرني أنا مين خلاني إنسان تاني إلاأنت في ثواني بقى بحب العالم بيملاني شايفاك فارق في عنيا

كان قد طرح رامي صبري في يوليو الماضي أحدث ألبوماته “أنا جامد كده كده”، الذي ضم 6 أغانيات “أنا جامد كده كده، كنا معدين، مابتحصليش كتير، على بالي، كداب، فيها إيه