إيزابيل أدرياني: شاهدت أفلام عمر الشريف وعادل إمام وأتمنى العمل مع مروان حامد

ياسر رشاد - القاهرة - خلال ندوتها فى مهرجان الإسكندرية..

عُقدت ندوة للنجمة الإيطالية إيزابيل أدرياني ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان، والمقرر استمرار فعالياته حتى 5 أكتوبر الحالي، أدارت الندوة الناقدة لورا عادل.



أعربت إيزابيل أدرياني عن سعادتها بتكريم مهرجان الإسكندرية، وخاصة بوجودها في مصر، التي تعتبرها ذات مكانة خاصة بالنسبة لها. وقد شاركت في عدد من الأعمال مع نجوم مثل جورج كلوني، وهي متأثرة كثيرًا بالتاريخ الفرعوني، وتعتبر التاريخ المصري حبها الأول.



وأضافت في كلمتها، إيزابيل: "شاهدت العديد من الأفلام المصرية، منها أفلام عمر الشريف وعادل إمام، وأكثر ما يجذبني في الأفلام المصرية هو أنها تؤرخ للتاريخ المصري القديم".



وأوضحت: "أحب جميع الفنون التي أقدمها، سواء ككاتبة أو ممثلة أو مخرجة، لأنني أحب سرد القصص مثل سندريلا، وهو أمر ممتع بالنسبة لي. وأنا حاليًا بصدد إخراج فيلمي الخامس، وهو قصة خيالية، وأتمنى تقديم عمل عن مصر أو الإسكندرية".



وأشارت إلى أن حبها للحكايات والقصص يظل قويًا رغم الحروب التي تجري حاليًا، وتعتقد أن من خلال حكايات سندريلا التي تقدمها في أعمالها، يمكن توحيد الثقافات والعالم. وأضافت أنها اكتشفت، من خلال قراءة عدد من الكتب التاريخية، أن أصول قصة سندريلا مصرية، وقد أكدت الحضارة الرومانية ذلك أيضًا.

وتحدثت إيزابيل عن السينما الإيطالية قائلة: "السينما الإيطالية متراجعة بسبب الإمكانيات المادية للأفلام مقارنة بالأفلام الأمريكية، وإيطاليا تهتم حاليًا بالسياحة والفنون الأخرى بعيدًا عن السينما".



أما عن المدرسه التمثيلية التى انشأتها فى إيطاليا قالت إيزابيل: لدى مدرسة خاصة فى التمثيل، حيث أعلم الطلبة فنون التمثيل المختلفة، وأتمنى أن انشئ نفس التجربة فى مصر، لأننى أرى أن مصر تتميز بفنونها وحضارتها، كما أرى أن الفنان المصرى ليتسم بملامح تجعله من أهم الممثلين فى العالم، ولديه القدرة على تجسيد عديد من الشخصيات المختلفة.



وكشفت إيزابيل عن أمنيتها تقديم فيلم مصرى مع المخرج مروان حامد لانه من المخرجين الذين يمتلكون موهبة وقدرات فنية كبيرة، ويمكن أن يستفز ملكاتى الفنية ويقدمنى بشكل مختلف.