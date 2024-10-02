شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عز الدين تعلن تأجيل عزاء جدتها بسبب الحالة النفسية للأحفاد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المطربة إيناس عز الدين تأجيل تلقى عزاء جدتها الراحلة الذى كان مقرر إقامة بمنزل الراحلة مساء اليوم الأربعاء، حيث كتبت منشور على حسابها بموقع فيس بوك:"تم تأجيل العزاء نظراً للحالة النفسية لأحفاد الفقيدة وحالة إيناس الصحية.. شكر الله سعيكم

وكانت المطربة إيناس عز الدين قد نعت جدتها مديحة حنفى، التى رحلت عن عالمنا مساء أمس، وذلك من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ماما ديدا ما بقتش فى حضنى خلاص مش هشوفها تانى خلاص سابتنى لوحدى، ماما ديدا فى ذمة الله".

وشيعت إيناس عز الدين وأسرتها جثمان جدتها الراحلة بعد ظهر اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد العمرى بالإسكندرية وتم الدفن بمقابر العامود.