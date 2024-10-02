هدى المفتي تروج لمسلسلها "مطعم الحبايب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روجت الفنانة هدى المفتي لمسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم "مطعم الحبايب"، من المقرر عرضه على منصة "شاهد" 3 أكتوبر الجاري، الساعة 12 صباحًا.

ونشرت هدى صورة من كواليس العمل رفقة الفنان أحمد مالك، وعلقت عليها: "النهاردة الساعة ١١ مساءًا معادنا مع مطعم الحبايب".

مسلسل مطعم الحبايب تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.

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