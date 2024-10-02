فن ومشاهير

مي عمر تستعيد ذكرياتها في باريس وتعلق: "كان يا مكان"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

استعادت الفنانة مي عمر ذكرياتها في باريس، وشاركت جمهورها، صور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت مي عمر صورًا لها بملابس شتوية، وعلقت عليها: "كان يا مكان".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "الشياكة ليها ناسها، تحفة، منورة يا مي، كوين، ملاك".

يذكر أن مي عمر شاركت في سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.

فيما تخوض مي عمر دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" وتدور أحداثه حول راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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