انطلاق فعاليات منصة مونودراما الصعيد بالنسخة السابعة لمهرجان أيام القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اليوم فعاليات منصة مونودراما الصعيد، الذى يقيمها مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، لأول مرة ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان، وذلك على مسرح تياترو الصعيد بالمنيا، بهدف المساهمة فى تحقيق العدالة الفنية والثقافية لصعيد مصر.

فعاليات اليوم

وتضمنت فعاليات اليوم في منصة مونودراما الصعيد التى يشرف عليها المخرج والكاتب المسرحي كيرلس صابر، ورشة التمثيل المسرحي للمونودراما، بالتعاون مع تياترو الصعيد للفنون الأدائية، تحت إشراف الدكتور عبد الباقي جمال المعيد بكلية الآداب قسم المسرح بجامعة المنيا، وشارك فى الورشة 13 متدربا.

كما تتضمن فعاليات اليوم في منصة مونودراما الصعيد ، تقديم عرض مونودراما بعنوان "ثلاثون دقيقة في المشرحة"، بطولة الفنانة مرام جمال، تأليف وإخراج كيرلس عماد، وذلك فى السابعة من مساء اليوم على مسرح تياترو الصعيد بالمنيا.

تقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم : "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطنة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وإسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر".