إيمان العاصي وابنتها وعائلة أميرة أديب ضيوف صاحبة السعادة (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس خلال الأسبوع المقبل مجموعة من النجوم ببرنامجها صاحبة السعادة الذي تقدمه على قناة "dmc" يومي الإثنين والثلاثاء.

ضيوف صاحبة السعادة

وتحل في حلقة يوم الإثنين 7 أكتوبر الفنانة إيمان العاصي ضيفة على برنامج صاحبة السعادة مع ابنتها ريتاج، في حديث عن الفن والأسرة.

وفي حلقة الثلاثاء 8 أكتوبر يستضيف صاحبة السعادة الفنانة أميرة أديب ووالدها المخرج عادل أديب ووالدتها الفنانة منال سلامة.

صاحبة السعادة يذاع يومي الإثنين والثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.