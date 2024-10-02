22 فيلمًا في ترشيحات جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية 2024

ياسر رشاد - القاهرة - توزيع الجائزة في مهرجان الجونة السينمائي..

أعلنت European Film Promotion ومركز السينما العربية عن قائمة الأفلام الأوروبية المتنافسة ضمن النسخة السادسة من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية.

وتضم قائمة جوائز النقاد 22 فيلما أوروبيا، سيشاهدهم 89 ناقدا عربيا من 15 دولة عربية، عبر منصة الشريك الرقمي فيستيفال سكوب، وسوف يتم الإعلان قريباً عن القائمة القصيرة للترشيحات.

وسيتم الإعلان عن الفيلم الفائز بالنسخة السادسة من جوائز النقاد وتسليم الجائزة ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي والتي ستقام في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2024.

وعُرضت جميع الأفلام الـ22 التي رشحتها مؤسسات الترويج السينمائي الوطنية من أنحاء أوروبا (المنظمات الأعضاء في EFP) للمرة الأولى في مهرجانات سينمائية دولية رائدة وفازت بجوائز.

وتشمل الأفلام المتنافسة علي جوائز النقاد فيلم Loveable للمخرجة ليليا إنجولفسدوتير من النرويج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة، أفضل ممثلة/ هيلجا جورين، الجائزة الكبرى للجنة التحكيم المسكونية، جائزة فيبرسي/ مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي)، وفيلم Three Days of a Fish للمخرج بيتر هوغندورن من هولندا (جائزة أفضل ممثل/ مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي)، وفيلم The Village Next to Paradise للمخرج مو هاراوي (جائزة قلب سراييفو لأفضل ممثلة/ عناب أحمد إبراهيم/ مهرجان سراييفو السينمائي) أو فيلم Reinas للمخرجة كلوديا رينيكي من سويسرا (جائزة لجنة التحكيم الدولية لأفضل فيلم في Generation Kplus/ مهرجان برلين السينمائي الدولي).

الأفلام المختارة

وحتى الآن، تم اختيار ثمانية من الأفلام المرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم دولي، من بينها فيلم Julie Keeps Quiet للمخرج ليوناردو فان ديجل (بلجيكا)، وWaves للمخرج جيري مادل (جمهورية التشيك)، وThe Girl with the Needle للمخرج ماجنوس فون هورن (الدنمارك)، و8 Views of Lake Biwa للمخرج ماركو رات (إستونيا)، وThe Seeds of The Sacred Fig للمخرج محمد رسولوف (ألمانيا)، وSemmelweis للمخرج لاجوس كولتاي (المجر)، وFlow للمخرج جينتس زيلبالوديس (لاتفيا)، وFamily Therapy للمخرج سونيا بروسينك (سلوفينيا).

وقالت سونيا هاينن المدير الإداري في efp "نحن سعداء للغاية بالحصول على فرصة عرض مجموعة مختارة من 22 فيلمًا من 22 دولة من مختلف أنحاء أوروبا أمام لجنة تحكيم متميزة من النقاد العرب في النسخة السادسة من جوائز النقاد، وإنه لمن دواعي سرورنا وشرفنا أن نواصل شراكتنا مع مركز السينما العربية ومهرجان الجونة السينمائي لخلق فرص مشاهدة السينما الأوروبية في العالم العربي".

وقال علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية "كما هو الحال دائماً، يسعدنا أن نتعاون مع EFP للعام السادس على التوالي في النسخة السادسة من جوائز النقاد ومع مهرجان الجونة السينمائي للعام الثاني، كما تسعدنا المشاركة في تسليط الضوء على السينما الأوروبية عبر نقادنا العرب، ومواصلة توسيع آفاق الأفلام الأوروبية وصناع الأفلام في العالم العربي".