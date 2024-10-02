شكرا لقرائتكم خبر عن سليم الترك يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته أثناء تصوير فيلم الحريفة 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان سليم الترك متابعيه وأصدقائه علي حالته الصحية بعد إصابته أثناء تصوير فيلم الحريفه 2 ونقلة الى أحد المستشفيات، حيث قال في تصريح "لليوم السابع" أصبت بتمزق في الأربطة أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم الحريفة دون تدخل من أحد ابطال الفيلم معه.

وأضاف أنه يتم الآن معالجته بجلسات علاج طبيعى، ولكنه يقوم بتصوير مشاهده بالفيلم، وخاصة أنه يلتزم بمواعيد التصوير، وقدم الترك شكره لكل من سأل عليه وحاول الاطمىنان ، بعدما قام بنشر صورا له من جلسة العلاج الطبيعي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ويضم الجزء الثاني من الفيلم جميع أبطال الجزء الأول، ومنهم نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، فراس سعيد، ليلى عز العرب، سليم هاني، كريمة منصور، ريما مصطفى، محمد باشات، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو لاعب الكرة السابق الذي يشارك في التمثيل للمرة الأولى.



سليم الترك

يذكر ان حل الفنان الشاب سليم الترك ضيفا على تليفزيون ”الخليج 365” مؤخرا مع الصحفى عادل عبد الله أثناء تصوير حلقات مسلسل " صدفة " بطولة النجمة ريهام حجاج وخالد الصاوى وسلوى خطاب ورحاب الجمل ،

وقال الترك في لقائه مع الزميل عادل عبد الله أن ترشيحه لمسلسل "صدفة" جاء عن طريق المؤلف أيمن سلامة وانه حينما التقى بالمخرج سامح عبد العزيز قال انه تعلم منه كثيرا وإفاده في مسك خيوط الشخصية والتمكن منها جيدا اما الفنانة ريهام حجاج قال انها بالنسبة له شقيقة وصديقة وتشع جو من البهجة والمرح داخل كواليس العمل ، وهى التى اختارت اللوك الذى يظهر به فى المسلسل كما كشف الترك أنه يشجع فريق الأهلى لأن كل عائلته تشجع الأهلى لذلك هو أهلاوى متعصب كما انه لعب كرة قدم بناشئين الأهلى لكنه لم يستمرلإصابته

وعن النجوم الذى تأثر بالعمل أمامهم قال أنه تأثر بكل فنان أو فنانة تعاون معها واستفاد من كل منهم، وعن مشاركته في فيلم " فاصل ونعود " مع النجم كريم عبد العزيز قال : أن عمره وقتها كان 3 سنوات ولكنه يتذكر الكثير من كواليس الفيلم وانه يعتبر كريم عبد العزيز اسطورة، وفى النهاية قال سليم الترك أنه مازال فى مراحل الدراسة ولايفكر فى الارتباط حاليا