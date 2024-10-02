شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للصحة العقلية 10أكتوبر.. اعرف قرار سيلينا جوميز لعافية العقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة العالمية سيلينا جوميز أن علامتها التجارية للمستحضرات التجميلية Rare Beauty ستتعاون مع العلامة التجارية سيفورا لجمع الأموال لصندوق مباردة Rare Impact Fund، وهى منظمة غير ربحية تركز على مبادرات الصحة العقلية.

يتجلى التزام جوميز بالصحة العقلية من خلال مشاركتها في Rare Impact Fund، الذي يقدم موارد حيوية ودعمًا للشباب، وتلعب هذه المبادرة دورًا حاسمًا في علامتها التجارية، التي أطلقتها في عام 2020، بهدف تعزيز قبول الذات والعافية العقلية.

وقبل اليوم العالمي للصحة العقلية في 10 أكتوبر الجارى، أعلنت Rare Beauty التابعة لـجوميز عن التزام كبير بالتبرع بنسبة 100٪ من مبيعاتها لصندوق Rare Impact Fund،

وأكدت جوميز أن الأرباح لمدة 24 ساعة من علامتها التجارية Rare Beauty لزيادة الوصول إلى موارد الصحة العقلية والتعليم للشباب في جميع أنحاء العالم من خلال المبادرة.