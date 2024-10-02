إلهام شاهين توجه رسالة للقائمين على مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورًا جديدة لها وذلك خلال تكريمها ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما.

ونشرت إلهام الصور من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سعيدة بالتكريم من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، شكرًا د. أسامة رؤوف رئيس المهرجان وتمنياتي بالتوفيق فى الدورة السابعة".

وتابعت: "ألف مبروك للمكرمين صديقي الغالي النجم هاني رمزي، والفنان غنام غنام من فلسطين، و د. جبار الجودي نقيب الفنانين العراقيين، شرفتونا ونورتوا مصر، ومرحبًا بكل ضيوف المهرجان من كل مكان بالعالم".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين كان بمسلسل "ألفريدو" عام 2023 وشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي.

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