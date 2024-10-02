يسرا الهواري وأماني الرياحي يختتمان مهرجان هي الفنون

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت المطربة التونسية أماني الرياحي والفنانة يسرا الهواري فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان هي الفنون، بيوم غنائي مطول بالجامعة الأمريكية في التحرير.

ووضعت أماني الرياحي لمستها الغنائية في فعاليات اليوم الرابع والأخير من المهرجان عبر أولى حفلاتها الرسمية في مصر، خطفت خلالها مسامع الجمهور المصري بتوليفة غنائية من أشهر أغانيها مثل "كيما الريح" و"نور الشمس في عيونك" و"ميدلي تونسي أرمني".

في حين أمتعت يسرا الهواري الحضور بعرض موسيقي غنائي بعد غياب طويل شهد تقديمها مجموعة من أشهر أعمالها مثل "ببتسم" و"بس كله يهون" و"شاي بلبن"، كما شهد اليوم الختامي حفل مميز للفنانة الأمريكية جولي اوديل.

وشهدت النسخة الرابعة من مهرجان هي الفنون ما يزيد عن عشرين حفل غنائي وعرض فني على مدار أربعة أيام متتالية من تسع دول، من بينها المجر والتشيك وإيطاليا وإسبانيا وتونس والولايات المتحدة الأمريكية، احتضنت خلاله أكثر من 100 فنانة.

بينما ضمت المشاركات المصرية حفلات جماهيرية ناجحة بداية من حفل الافتتاح الذي أحيته المطربة مروة ناجي بمصاحبة أوركسترا هي الفنون والمايسترو دنيا دغيدي، إضافة إلى حفلات المطربة نوران أبو طالب وفرقة ريتمو.

وبجانب العروض الغنائية احتضن المهرجان العديد من الورش الموسيقية والندوات الثقافية وعروض المسرح والرقص المعاصر، من بينها ورشة غناء للمطربة المصرية العالمية فرح الديباني، وندوة نقاشية عن فيلم "مقسوم" للنجمات ليلى علوي وشيرين رضا بحضور مخرجة الفيلم كوثر يونس.

وكعادة المهرجان السنوية ضم فعاليات النسخة الرابعة من مسابقة هي الفنون الموسيقية، التي توفر مساحة حرة وجماهيرية للمواهب النسائية الصاعدة في مجالات الغناء والموسيقى، بجانب معرض صور فوتوغزافية بعنوان "صمودهن"، وبازار للأشغال والحرف اليدوية للسودانيات والمصريات المكافحات لتمكين النساء العاملات.

وتزامنت الدورة الجديدة من مهرجان هي الفنون هذا العام مع الاحتفال بمئوية أم كلثوم عبر حفل الافتتاح المميز لمروة ناجي، قدمت خلالها توليفة من أشهر روائع كوكب الشرق بطريقة أوركسترالية.

كما شهدت النسخة الرابعة للكرنفال النسائي عروضا تزامنية بين القاهرة والإسكندرية على أربعة مسارح مختلفة، منها مسرح الحيزويت بالإسكندرية والمعهد الفرنسي ومسرحي قاعة إيوارت والحديقة في حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.