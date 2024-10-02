غادة عادل تواجه حمادة هلال في “المداح” خلال رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل صناع مسلسل “المداح” التحضيرات الخاصة بالجزء الخامس المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث تم الاتفاق مع الفنانين الذين يستكملون أدوارهم من الأجزاء السابقة، وفي الوقت نفسه يتم اختيار الفنانين الذين سيجسدون الشخصيات الجديدة على الأحداث لاسيما بعدما تم إضافة خطوط درامية جديدة كعادة الأجزاء الجديدة.

وتعاقدت الفنانة غادة عادل على تقديم أحد أدوار البطولة في الجزء الخامس من مسلسل “المداح”، حيث تجسد شخصية شيطانة تدخل فى صراعات مع صابر المداح خلال الأحداث، لتكون ثاني المتعاقدين على العمل من الشخصيات الجديدة بعدما سبقها والتحق بأسرة المسلسل الفنان خالد الصاوي رسمياً منذ أيام؛ لتجسيد شخصية جن يواجه حمادة هلال.

جاء تعاقد غادة عادل على مسلسل “المداح 5” بعدما اعتذرت عن تقديم دور البطولة أمام الفنان عمرو سعد في مسلسل “سيد الناس” للمخرج محمد سامي ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2025 أيضاً، وجاء اختيار غادة عادل بالمشاركة في “المداح 5” بعدما وجدت أن الدور جديد ومختلف عليها تماماً مما جعلها تقبل هذا التحدي الفني الجديد.‏

جدير بالذكر أن “المداح 4 – أسطورة العودة” تم عرضه في موسم دراما رمضان 2024، وهو من بطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محمد عز، حمزة العيلي، هلا السعيد، تامر شلتوت، صفاء جلال، وظهر عدد من الفنانين بوصفهم ضيوف شرف منهم: دياب، سهر الصايغ، مي سليم، يسرا اللوزي، أشرف زكي، حنان يوسف، رشدي الشامي، والمسلسل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

“لانش بوكس” آخر أعمال غادة عادل

قدمت غادة عادل في موسم دراما رمضان الماضي 2024، مسلسل “لانش بوكس” والذي شارك في بطولته جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، شاهين، هشام إسماعيل، عمرو رمزي، مي القاضي، علي السبع، أسامة أبو العطا، أنغام الجريتلي، وضيف الشرف صدقي صخر، وظهور خاص ياسمين ممدوح وافي، أحمد الشافعي، عزوز عادل، محمد حسني وتأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.

وفي السينما، آخر أعمال غادة عادل، فيلم “أهل الكهف” حيث انطلق في موسم أفلام عيد الأضحى 2024. وتشارك في بطولته إلى جانب: خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق. ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.