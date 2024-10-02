إلهام شاهين: نتنياهو مجرم ونهايته قادمة مهما طالت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة إلهام شاهين عن تضامنها مع الشعبين اللبناني والفلسطيني في ظلّ الأوضاع الصعبة التي يمرّها البلدين جراء العدوان الإسرائيلي عليهما.

وقالت إلهام شاهين خلال تكريمها ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، مساء أمس الثلاثاء: “إن قلوبنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، جراء ما يحدث من جرائم وحشية في حق الإنسانية يقودها المجرم نتنياهو، الذي يضرب بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية عرض الحائط”.

وأضافت: “المجتمع الدولي فشل في وقف عدوان نتنياهو الذي يتعامل باستعلاء وغرور نظرًا لما يمتلكه من أسلحة حديثة ومتطورة قادرة على تدمير الشعوب، لذا تأتى كل تصريحاته لتثبت روح الكراهية والإرهاب ضد المدنيين الأبرياء”.

وتابعت إلهام شاهين: “كل تصريحات نتنياهو هنقتل هنضرب هندمر.. هذا المغرور يمارس وحشيته وغطرسته ضد الشعب الفلسطيني، والآن ضد الشعب اللبناني، لكن مهما مر الوقت وزادت نفوذه وحلفائه من الغرب سينتصر الحق وسيهزم المحتل مهما ارتكب من جرائم ومجازر”.

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتستمر حتى 5 أكتوبر الجاري. ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هى: “مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وإسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر”، حيث يشارك 25 عرضا مسرحيا فى المهرجان، منهم 15 عرضا فى المسابقة الرسمية للمهرجان، وخمسة عروض في منصة مونودراما الشاشة، وخمسة عروض في منصة مونودراما الصعيد.