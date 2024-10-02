تأجيل تكريم منة شلبي في مهرجان الإسكندرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذرت الفنانة منة شلبي عن تكريمها في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته الأربعين برئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان.

وجاء اعتذار منة شلبي عن حفل الافتتاح بسبب ارتباطها بظروف تصوير طارئة خارج البلاد على أن يتم تكريمها فى حفل الختام.

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

يعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية فى المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافى والفنى بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا فى إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.